विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' में रिलीज से पहले हुए ये बड़े बदलाव

फिल्म में विजय के असली राजनीतिक सफर की झलकियां देखने को मिलेंगी। उनकी विधानसभा में दिखाई देने वाली खास अदा और एक टाइटल कार्ड में उन्हें 'माननीय तमिलनाडु मुख्यमंत्री' बताया गया है।

उनकी पार्टी TVK का भी इसमें जिक्र है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने फिल्म की रिलीज से पहले कुछ बदलाव करने के लिए कहा था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है।

'जना नायकन' दुनिया भर में 30 देशों और भारतीय राज्यों के करीब 8 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे सितारे मुख्य भूमिका में हैं, वहीं अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका संगीत दिया है।

तमिलनाडु में तो फिल्म के टिकटों की मांग अभी से बहुत ज्यादा हो चुकी है।