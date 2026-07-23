थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को मिला दर्शकों का तगड़ा झटका, पहले ही दिन हुई रद्द

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी और अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत से सजी फिल्म 'जना नायकन' को कमजोर कहानी और बेअसर विलेन के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी।

फिल्म ने भले ही महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों को लगा कि इसे सही ढंग से पेश नहीं किया गया। फैंस ने इसे एक औसत विदाई करार दिया और कहा कि यह विजय के लंबे करियर के साथ न्याय नहीं कर पाई।

यह वैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बिल्कुल नहीं थी, जिसकी उम्मीद सभी को थी।