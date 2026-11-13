बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका, विजय की 'भैरवा' 2027 में फिर से रिलीज के लिए तैयार
विजय की एक्शन से भरपूर हिट फिल्म 'भैरवा' 1 जनवरी, 2027 को तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिर से आ रही है। यह फैंस के लिए नए साल का एक खास तोहफा होगा।
चाहे आपने यह फिल्म पहले नहीं देखी हो या आप अभी-अभी विजय की फिल्में देखना शुरू कर रहे हों, विजया प्रोडक्शंस और सिम सिने इंटरनेशनल द्वारा लाई गई यह री-रिलीज सबको एक साथ बड़े पर्दे पर पुरानी यादें ताजा करने का मौका देगी।
'भैरवा' ने पहले हफ्ते में कमाए थे दुनिया भर में 100 करोड़
जब 'भैरवा' 2017 में पोंगल के दौरान पहली बार रिलीज हुई थी, तो इसने जबरदस्त सफलता हासिल की थी।
फिल्म ने पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी। भरथन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में थीं।
फिल्म अपनी दमदार कहानी और 'पटैया केलप्पू' जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती है। यह री-रिलीज पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शकों के लिए भी एक शानदार मौका है, ताकि वे इस ब्लॉकबस्टर अनुभव को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देख सकें।