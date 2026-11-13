बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका, विजय की 'भैरवा' 2027 में फिर से रिलीज के लिए तैयार

जब 'भैरवा' 2017 में पोंगल के दौरान पहली बार रिलीज हुई थी, तो इसने जबरदस्त सफलता हासिल की थी।

फिल्म ने पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी। भरथन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में थीं।

फिल्म अपनी दमदार कहानी और 'पटैया केलप्पू' जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती है। यह री-रिलीज पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शकों के लिए भी एक शानदार मौका है, ताकि वे इस ब्लॉकबस्टर अनुभव को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देख सकें।