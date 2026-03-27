'मटका किंग' रिलीज के बीच विजय वर्मा बड़ी तैयारी में, इस खान दिन करेंगे धमाका

ऐलान

जन्मदिन पर परियोजना का करेंगे ऐलान

न्यूज 18 के मुताबिक, सूत्र ने बताया, "विजय की आगामी परियोजना के निर्माता उनके 40वें जन्मदिन (29 मार्च, 2026) पर सबसे बड़ी घोषणा करने के लिए तरह तैयार हैं। 'गुस्ताख इश्क' में प्रेमी के किरदार के बाद उनकी अगली भूमिका देखना रोमांचक होगा।" इससे पहले, अभिनेता ने एक आगामी परियोजना को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी से मिले एक कार्ड की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, '@excelmovies इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हूं।'