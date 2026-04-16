विजय वर्मा को लगा फिल्म निर्देशन का चस्का, बोले- एक भूतिया-ड्रामा बनाना चाहूंगा

वैरायटी इंडिया संग बातचीत के दौरान जब विजय से पूछा गया कि वह किस तरह की फिल्म बनाना चाहेंगे तो उन्होंने शरारती अंदाज में बेबाक होकर कहा कि वो एक पूरी तरह से हॉरर फिल्म बनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे राजस्थान में फिल्माई गई एक हॉरर फिल्म करना बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल 'जादू-टोना' टाइप की हॉरर फिल्म। बहुत मनोवैज्ञानिक, लेकिन साथ ही साथ एकदम सीधी-सादी हॉरर फिल्म, कॉमेडी का तड़का लगी हुई नहीं। एक हॉरर ड्रामा।"

फिल्म

हॉरर फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं अभिनेता

विजय खुद भी एक हॉरर फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' (2020) का हिस्सा रह चुके हैं। इस एंथोलॉजी में जोया अख्तर के एक सेगमेंट में अभिनेता को 'गुड्‌डू' नाम का किरदार निभाते देखा गया था। खैर, उनकी सीरीज 'मटका किंग' पर बात करें तो इसमें कृतिका कामरा, साई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेन्द्र जादावत और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे अहम किरदार में हैं। यह सीरीज महत्वाकांक्षाओं, लालसा, जोखिम और बदलते सामाजिक परिदृश्य को जीवंत करने की कोशिश करती है।