विजय वर्मा की सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 02:05 pm Apr 07, 202602:05 pm

क्या है खबर?

विजय वर्मा जुआ नेटवर्क बनाकर अपनी किस्मत को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां, उनकी आगामी चर्चित वेब सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर 7 अप्रैल को जारी कर दिया गया है, जिसकी कहानी 1960 के दशक पर आधारित है। अभय कोरान द्वारा निर्मित और लिखित सीरीज का निर्माण, लेखन और निर्देशन नागराज पोपटराव मंजुले ने किया है। कृतिका कामरा, साई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेन्द्र जादावत और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे अहम किरदार में हैं।