फिल्म 'मिशन मिर्ची' के एक क्रू सदस्य की मौत

विजय वर्मा-जयदीप अहलावत की फिल्म 'मिशन मिर्ची' के टेक्नीशियन की मौत, रोकी गई शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Nov 18, 202612:22 pm

क्या है खबर?

विजय वर्मा और जयदीप अहलावत अपनी आगामी फिल्म 'मिशन मिर्ची' में व्यस्त हैं। खबर है कि फिलहाल के लिए इसकी शूटिंग कथित तौर पर रोक दी गई है, क्योंकि फिल्म के एक टेक्नीशियन की ट्रक हादसे में मौत हो गई। उसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है। लोकल पुलिस का कहना है कि यह हादसा 16 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू रोड पर 5वीं माइल के पास हुआ, जब टेक्नीशियन त्सोंगमो लेक से लौट रहा था।