विजय सेतुपति की मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज
विजय सेतुपति की मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

विजय सेतुपति की मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 27, 2026
02:28 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति इस बार अनोखे तरीके से दर्शकों का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। अभिनेता पहली बार एक मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' का हिस्सा बने हैं जिसके ट्रेलर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। किशोर पी. बेलेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव जैसे सितारे प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। ट्रेलर के साथ 'गांधी टॉक्स' की रिलीज तारीख भी आ गई है।

ट्रेलर

एआर रहमान के संगीत ने डाली ट्रेलर में जान

'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी करते हुए कैप्शन दिया गया, 'हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती... कुछ कहानियां महसूस करने के लिए होती हैं।' बिना डायलॉग वाली इस फिल्म के ट्रेलर में दमदार दृश्यों को पेश किया गया है, जिससे कहानी के भावनात्मक और प्रभावशाली उद्देश्य का पता चलता है। वहीं एआर रहमान का संगीत दिल छू लेने जैसा है जाे इस मूक फिल्म में जान डालता है। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर

