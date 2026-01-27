विजय सेतुपति की मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

ट्रेलर

एआर रहमान के संगीत ने डाली ट्रेलर में जान

'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर जारी करते हुए कैप्शन दिया गया, 'हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती... कुछ कहानियां महसूस करने के लिए होती हैं।' बिना डायलॉग वाली इस फिल्म के ट्रेलर में दमदार दृश्यों को पेश किया गया है, जिससे कहानी के भावनात्मक और प्रभावशाली उद्देश्य का पता चलता है। वहीं एआर रहमान का संगीत दिल छू लेने जैसा है जाे इस मूक फिल्म में जान डालता है। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है।