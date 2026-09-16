विजय सेतुपति की 'बत्था' का टीजर हुआ जारी, जानिए क्या है इसमें खास?

विजय सेतुपति अपनी नई फिल्म 'बत्था' के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में रेट्रो अवतार में लौट आए हैं। यह फिल्म 1960 के दशक की पीरियड ड्रामा है।

बालाजी थरणीथरण ने इसका निर्देशन किया है। टीजर देखकर लगता है कि कहानी काफी रहस्यमयी होगी और इसमें लीजोमोल जोस की भी एक झलक मिलती है, जो एक अहम किरदार में हैं।

टीजर में पुरा़नी दुनिया का माहौल (विंटेज वाइब) बहुत दमदार है। विजय का किरदार दिलचस्प और पुरानी यादें ताज़ा करने वाला लग रहा है।