विजय सेतुपति को इन फिल्मों ने दिलाई बॉलीवुड में पहचान, IMDb पर भी दिखा दबदबा

दक्षिण सिनेमा के कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी गहन छाप छोड़ी। निर्माता भी आजकल पैन इंडिया फिल्में बनाकर पूरे देशभर की जनता से प्यार बटोरने की सफल कोशिश कर रहे हैं। विजय सेतुपति ऐसे ही सितारे हैं जिन्होंने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में अपना रुतबा कायम कर लिया है। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा, उनकी साउथ डबिंग फिल्में भी लोगों का बेशुमार प्यार हासिल कर रही हैं। चलिए उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानते हैं।

#1 'जवान' शाहरुख खान और एटली की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जवान' साल 2023 में रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। इसमें विजय को खलनायक के किरदार में देखा गया था जिन्होंने शुरू से आखिर तक अपनी दहशत से लोगों का खूब ध्यान खींचा। उनके दमदार अभिनय के मुरीद हिंदी पट्‌टी के दर्शक भी हो गई थे। 'जवान' को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इसमें दीपिका पादुकोण का कैमियो है।

#2 & #3 'महाराजा' और 'मैरी क्रिसमस' नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'महाराजा' विजय के करियर की दमदार प्रदर्शन वाली फिल्म साबित हुई थी। इसकी कहानी ने आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बना रखी है। इसे तमिल के साथ हिंदी भाषा में डब करके रिलीज किया गया था जिसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में विजय ने लोगों का ध्यान खींचा था। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस रहस्यमय थ्रिलर को IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली है।

