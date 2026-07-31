कर्नाटक में विजय की 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग पर रोक

कावेरी जल विवाद की आंच में सुलगी विजय की 'जन नायकन', कर्नाटक में रोके गए शो

लेखन नेहा शर्मा 03:30 pm Jul 31, 202603:30 pm

क्या है खबर?

कावेरी जल विवाद में कर्नाटक को मिले झटके के बाद उपजे भारी तनाव को देखते हुए अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की पूरे राज्य में स्क्रीनिंग रोक दी गई है। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु के संपिगे थिएटर ने आज के अपने सभी शो रद्द कर दिए और थिएटर स्टाफ ने अभिनेता से नेता बने विजय के पोस्टर भी हटा दिए हैं। आइए जानें क्या है पूरा विवाद।