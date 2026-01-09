'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई सेंसर बोर्ड को फटकार
क्या है खबर?
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड (CBFC) की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए फिल्म को तुरंत 'UA' सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है, जिससे फिल्म के निर्माताओं के साथ-साथ विजय के प्रशंसकों ने भी राहत की सांस ली है।
आदेश
कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकारा
कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 'जन नायकन' को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया और रिलीज में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट रोकने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसे ही किसी की भी शिकायत पर फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोका गया, तो यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए गलत मिसाल बन जाएगी। बोर्ड को अपने नियमों और फैसलों पर कायम रहना चाहिए।
जीत
थलापति विजय की जीत
कोर्ट ने कहा कि किसी की भी छोटी शिकायत पर फिल्म रोकना गलत मिसाल बनेगा और बोर्ड को अपने फैसलों पर जवाबदेह होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद 'जन नायकन की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्द ही निर्माता फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान कर सकते हैं। फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी की वजह से निर्माताओं को रिलीज रद्द करनी पड़ी थी।
खींचतान
निर्माताओ ने मानी बोर्ड की हर बात, फिर भी अटका सर्टिफिकेट
फिल्म की रिलीज रुकने की बड़ी वजह सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ जारी खींचतान थी। निर्माताओं ने रिलीज से 1 महीने पहले ही फिल्म बोर्ड को सौंप दी थी, लेकिन वहां से हरी झंडी न मिलने के कारण उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। निर्माताओं ने बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी बदलाव भी मान लिए थे, इसके बावजूद फिल्म को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई। इसी अड़ंगेबाजी के कारण फिल्म अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं हो सकी।
फिल्म
500 करोड़ का बजट और विजय का दमदार अवतार
विजय की आखिरी फिल्म होने के नाते 'जन नायकन' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी है। करीब 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही तहलका मचा चुका है। फिल्म में विजय एक जांबाज पुलिस अफसर के किरदार में हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसमें पूजा हेगड़े भी हैं, जबकि बॉबी देओल बेहद खूंखार विलेन के रूप में विजय से भिड़ते दिखेंगे।