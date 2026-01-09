'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई सेंसर बोर्ड को फटकार

आदेश कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकारा कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 'जन नायकन' को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया और रिलीज में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट रोकने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसे ही किसी की भी शिकायत पर फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोका गया, तो यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए गलत मिसाल बन जाएगी। बोर्ड को अपने नियमों और फैसलों पर कायम रहना चाहिए।

जीत थलापति विजय की जीत कोर्ट ने कहा कि किसी की भी छोटी शिकायत पर फिल्म रोकना गलत मिसाल बनेगा और बोर्ड को अपने फैसलों पर जवाबदेह होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद 'जन नायकन की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्द ही निर्माता फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान कर सकते हैं। फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी की वजह से निर्माताओं को रिलीज रद्द करनी पड़ी थी।

Advertisement

खींचतान निर्माताओ ने मानी बोर्ड की हर बात, फिर भी अटका सर्टिफिकेट फिल्म की रिलीज रुकने की बड़ी वजह सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ जारी खींचतान थी। निर्माताओं ने रिलीज से 1 महीने पहले ही फिल्म बोर्ड को सौंप दी थी, लेकिन वहां से हरी झंडी न मिलने के कारण उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। निर्माताओं ने बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी बदलाव भी मान लिए थे, इसके बावजूद फिल्म को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई। इसी अड़ंगेबाजी के कारण फिल्म अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं हो सकी।

Advertisement