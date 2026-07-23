Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / विजय की फिल्म 'जन नायकन' देखने पहुंची तृषा कृष्णन, सिनेमाघर में पहले शो का उठाया लुत्फ
विजय की फिल्म 'जन नायकन' देखने पहुंची तृषा कृष्णन, सिनेमाघर में पहले शो का उठाया लुत्फ
तृषा कृष्णन ने देखी विजय की 'जन नायकन'

विजय की फिल्म 'जन नायकन' देखने पहुंची तृषा कृष्णन, सिनेमाघर में पहले शो का उठाया लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह
Jul 23, 2026
03:17 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में आ गई है। रिलीज का पहला ही दिन फैंस के लिए जश्न का त्योहार बन चुका है। लोग सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तृषा कृष्णन भी अपने खास दोस्त विजय की फिल्म का लुत्फ उठाने सिनेमाघर पहुंची। ANI के वीडियो में, अभिनेत्री को चेन्नई के रोहिणी सिनेमाघर में जाते हुए देखा जा सकता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

फिल्म

बड़े पर्दे पर विजय की फिल्म देखने पहुंची तृषा

वीडियो में अभिनेत्री को सफेद टॉप और डेनिम जींस पहने हुए देखा जा सकता है।

सिनेमाघर के बाहर फैंस को देखकर वह शरमा गईं और सेल्फी लेने वालों को नजरअंदाज करते हुए सीधे हॉल के अंदर चली गईं।

विजय और तृषा का कथित रिश्ता लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर आधिकारिक बयान नहीं दिया।

फिल्म की बात करें, तो 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू भी हैं।

ADVERTISEMENT