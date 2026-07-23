तृषा कृष्णन ने देखी विजय की 'जन नायकन'

विजय की फिल्म 'जन नायकन' देखने पहुंची तृषा कृष्णन, सिनेमाघर में पहले शो का उठाया लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Jul 23, 202603:17 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में आ गई है। रिलीज का पहला ही दिन फैंस के लिए जश्न का त्योहार बन चुका है। लोग सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तृषा कृष्णन भी अपने खास दोस्त विजय की फिल्म का लुत्फ उठाने सिनेमाघर पहुंची। ANI के वीडियो में, अभिनेत्री को चेन्नई के रोहिणी सिनेमाघर में जाते हुए देखा जा सकता है।