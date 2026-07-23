विजय की फिल्म 'जन नायकन' देखने पहुंची तृषा कृष्णन, सिनेमाघर में पहले शो का उठाया लुत्फ
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में आ गई है। रिलीज का पहला ही दिन फैंस के लिए जश्न का त्योहार बन चुका है। लोग सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तृषा कृष्णन भी अपने खास दोस्त विजय की फिल्म का लुत्फ उठाने सिनेमाघर पहुंची। ANI के वीडियो में, अभिनेत्री को चेन्नई के रोहिणी सिनेमाघर में जाते हुए देखा जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan leaves from Rohini Theatre in Koyambedu after watching Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay's movie 'Jana Nayagan' pic.twitter.com/pUaoQmZagh— ANI (@ANI) July 23, 2026
फिल्म
बड़े पर्दे पर विजय की फिल्म देखने पहुंची तृषा
वीडियो में अभिनेत्री को सफेद टॉप और डेनिम जींस पहने हुए देखा जा सकता है।
सिनेमाघर के बाहर फैंस को देखकर वह शरमा गईं और सेल्फी लेने वालों को नजरअंदाज करते हुए सीधे हॉल के अंदर चली गईं।
विजय और तृषा का कथित रिश्ता लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर आधिकारिक बयान नहीं दिया।
फिल्म की बात करें, तो 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू भी हैं।