विजय देवरकोंडा के 'अनहाइप' ने मचाया तहलका, लॉन्च पर ही कमा डाले इतने करोड़

'एक्ने सेफ' और 'ब्राइटनिंग' रूटीन के सभी 30,000 उत्पाद दो हफ्तों के अंदर ही प्री-बुक हो गए थे। विजय ने इस कामयाबी को एक बड़ी उपलब्धि बताया।

उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने स्किनकेयर के लिए इस ब्रांड पर भरोसा दिखाया। अगर आप ये उत्पाद नहीं खरीद पाए हैं, तो चिंता न करें।

'अनहाइप' 3 अक्टूबर, 2026 को अपना स्टॉक फिर से उपलब्ध करा रहा है और साथ ही कई अन्य चीजें भी लॉन्च करेगा।