विजय देवरकोंडा के 'अनहाइप' ने मचाया तहलका, लॉन्च पर ही कमा डाले इतने करोड़
अभिनेता विजय देवरकोंडा के नए स्किनकेयर ब्रांड 'अनहाइप' ने अपनी लॉन्चिंग पर ही धमाकेदार एंट्री की है। इसके पहले बैच के 10,000 'VD सिग्नेचर रूटीन' बहुत तेजी से बिक गए, जिससे 1.3 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार हुआ।
11 सितंबर, 2026 को हुई लॉन्चिंग में, इस ब्रांड ने फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जैसे उत्पाद पेश किए हैं, जिन्हें खासकर भारतीय त्वचा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
'अनहाइप' 3 अक्टूबर 2026 को फिर से होगा उपलब्ध
'एक्ने सेफ' और 'ब्राइटनिंग' रूटीन के सभी 30,000 उत्पाद दो हफ्तों के अंदर ही प्री-बुक हो गए थे। विजय ने इस कामयाबी को एक बड़ी उपलब्धि बताया।
उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने स्किनकेयर के लिए इस ब्रांड पर भरोसा दिखाया। अगर आप ये उत्पाद नहीं खरीद पाए हैं, तो चिंता न करें।
'अनहाइप' 3 अक्टूबर, 2026 को अपना स्टॉक फिर से उपलब्ध करा रहा है और साथ ही कई अन्य चीजें भी लॉन्च करेगा।