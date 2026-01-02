LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम 2' पर आई ऐसी खबर, जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल
विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम 2' पर आई ऐसी खबर, जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल
'किंगडम 2' पर चौंकाने वाली खबर

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम 2' पर आई ऐसी खबर, जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल

लेखन ज्योति सिंह
Jan 02, 2026
01:26 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्मों का इंतजार उनके प्रशंसकों को हमेशा से रहता है। उन्हें आखिरी बार जासूसी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'किंगडम' में देखा गया था, जो जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद निर्माता इसे सीक्वल के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते थे। यहां तक कि सीक्वल का अस्थायी नाम 'VD12' भी तय हो चुका था। अब इससे जुड़ी ऐसी जानकारी आई है, जो प्रशंसकों का दिल तोड़ सकती है।

फैसला

'किंगडम 2' को बनाने का फैसला रद्द

पिंकविला ने लेट्स सिनेमा के हवाले से बताया है कि 'किंगडम 2' बनाने का काम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। निर्माता नागा वामसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो सीक्वल पर काम नहीं कर रहे हैं। इस खबर ने सीक्वल से जुड़ी उन अटकलों पर विराम लगा दिया है, जो लंबे समय से प्रशंसकों को उत्साहित कर रही थीं। हैरानी वाली बात इसलिए भी है, क्योंकि 'किंगडम' की कहानी में आगे बढ़ने की पूरी संभावना थी।

कहानी

जानिए क्या थी 'किंगडम' की कहानी

'किंगडम' में विजय को पुलिस अधिकारी के किरदार में देखा गया था, जिसे एक गुप्त मिशन पर भेजा जाता है। जेल में पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिस गुंडे को उसे पकड़ना है, उसी के साथ में उसका खून का रिश्ता है। कहानी जल्द ऐसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ अतीत खड़ा है। फिल्म में विजय के अलावा, भाग्यश्री बोरसे और सत्यदेव कांचराना प्रमुख किरदार में नजर आए हैं।

Advertisement