'किंगडम 2' पर चौंकाने वाली खबर

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम 2' पर आई ऐसी खबर, जानकर टूट जाएगा फैंस का दिल

लेखन ज्योति सिंह 01:26 pm Jan 02, 202601:26 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्मों का इंतजार उनके प्रशंसकों को हमेशा से रहता है। उन्हें आखिरी बार जासूसी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'किंगडम' में देखा गया था, जो जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद निर्माता इसे सीक्वल के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते थे। यहां तक कि सीक्वल का अस्थायी नाम 'VD12' भी तय हो चुका था। अब इससे जुड़ी ऐसी जानकारी आई है, जो प्रशंसकों का दिल तोड़ सकती है।