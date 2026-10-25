बॉक्स ऑफिस पर विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणाबाली' का धमाका, पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणाबाली' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, 24 अक्टूबर यानी दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में शुक्रवार के मुकाबले 33.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

24 अक्टूबर तक फिल्म का भारत में कुल कारोबार 50.10 करोड़ रुपये हो गया था। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 70.10 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें विदेशों से हुई 11.85 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है।