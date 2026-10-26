विजय देवरकोंडा ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, जानिए क्या बोले

'कॉफी विद करण सीजन 9' में रश्मिका मंदाना के साथ अपने बर्ताव के लिए विजय देवराकोंडा को "रेड फ्लैग" कहा गया था।

इस आलोचना के बाद, उन्होंने मजेदार तरीके से जवाब देने का फैसला किया। इसी क्रम में, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक व्यंगात्मक वीडियो साझा किया।

इस वीडियो में उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में उन लोगों का मजाक उड़ाया जो इस एपिसोड से जुड़ी उनकी हर हरकत का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे।