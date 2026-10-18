विजय देवरकोंडा ने बताई खास बात, इन बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित है 'रणबाली'

अभिनेता विजय देवरकोंडा अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'रणबाली' की तुलना हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों से कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद विजयवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 'ब्रेवहार्ट', 'शिंडलर्स लिस्ट' और 'इनग्लोरियस बास्टर्ड्स' जैसी फिल्मों ने उन्हें ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित किया। विजय के मुताबिक, 'रणबाली' भारतीय इतिहास और संस्कृति को बड़े व्यावसायिक अंदाज में पेश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म उनके करियर की अब तक की तीन बेहतरीन फिल्मों में से एक है।