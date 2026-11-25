विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' ने नेटफ्लिक्स पर मचाया धमाल, बनी ग्लोबल हिट
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की नई पीरियड ड्रामा फिल्म 'रणबाली' धमाल मचा रही है। 13 नवंबर को स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद, यह 10 दिनों से भी कम समय में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हो गई है।
सिर्फ 2 हफ्तों में इसे 51 लाख बार देखा गया है। गैर-अंग्रेजी फिल्मों में यह 5वें नंबर पर है, जिससे यह दुनियाभर के दर्शकों की पसंदीदा बन गई है।
क्या है विजय-रश्मिका की फिल्म की कहानी?
फिल्म 'रणबाली' की कहानी आजादी से पहले के भारत पर आधारित है। यह फिल्म दक्षिण भारत में पड़े एक ऐतिहासिक अकाल से प्रेरित है, जिसमें विजय अपने शहर को बचाने का बीड़ा उठाते हैं।
बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत भले ही उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब यह भारत और सिंगापुर समेत 14 देशों में ट्रेंड कर रही है।
यह फिल्म इस लीड जोड़ी के लिए भी खास है। सात साल बाद दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिख रहे हैं, साथ ही शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म भी है।