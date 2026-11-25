फिल्म 'रणबाली' की कहानी आजादी से पहले के भारत पर आधारित है। यह फिल्म दक्षिण भारत में पड़े एक ऐतिहासिक अकाल से प्रेरित है, जिसमें विजय अपने शहर को बचाने का बीड़ा उठाते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत भले ही उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब यह भारत और सिंगापुर समेत 14 देशों में ट्रेंड कर रही है।

यह फिल्म इस लीड जोड़ी के लिए भी खास है। सात साल बाद दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिख रहे हैं, साथ ही शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म भी है।