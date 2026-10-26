विजय-रश्मिका के मैनेजर ने दर्ज कराई साइबर शिकायत

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की टीम ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ दर्ज कराई साइबर शिकायत

लेखन सयाली 08:15 pm Oct 26, 202608:15 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि उनके मैनेजर ने इंटरनेट पर चल रही ट्रोलिंग के खिलाफ हैदराबाद में साइबर क्राइम अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में शामिल होने के बाद जोड़े को निशाना बनाने वाले कथित तौर पर झूठे और गुमराह करने वाले ऑनलाइन कंटेंट की जांच की मांग की जा रही है।