विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' को मिला U/A सर्टिफिकेट, जानें कब होगी रिलीज

फिल्म में विजय एक ऐसे स्थानीय हीरो का किरदार निभा रहे हैं, जो ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होता है। वहीं, रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका में दिखेंगी जो उनका साथ देती हैं।

इस फिल्म में अर्नोल्ड वॉस्लू भी अंग्रेज खलनायक के तौर पर नजर आएंगे। मिथ्री मूवी मेकर्स ने इसका निर्माण किया है और टी-सीरीज इसे प्रस्तुत कर रहा है।

'रणबाली' विजय और रश्मिका की तीसरी फिल्म है, इससे पहले वे 'गीता गोविंदा' और 'डियर कॉमरेड' में साथ काम कर चुके हैं।

यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी। दर्शक और प्रशंसक अभी से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।