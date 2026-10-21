विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' कर रही धुआंधार कमाई, 5 दिन में 52.40 करोड़ पार
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' ने अपनी रिलीज के पहले 5 दिनों में ही दुनिया भर में 52.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
फिल्म ने 16 अक्टूबर को 9.25 करोड़ रुपये की जोरदार शुरुआत की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर को भारत में इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई में 25% का उछाल भी देखने को मिला।
बॉक्स ऑफिस पर कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, फिल्म दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है।
'रणबाली' ने कमाए इतने करोड़
हालांकि 'रणबाली' को अपनी धीमी रफ्तार और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के चित्रण को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है, फिर भी दर्शक इसे देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।
खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो इसके सबसे बड़े दर्शक वर्ग बनकर उभरे हैं।
अब तक फिल्म ने भारत में नेट 36.2 करोड़ रुपये कमाए हैं और विदेशों से 10.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह सब फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद हो रहा है।