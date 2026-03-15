विजय देवरकोंडा और कीर्ति सुरेश पहली बार आए साथ, साउथ सिनेमा की नई ब्लॉकबस्टर जोड़ी तैयार

शूटिंग

कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

निर्देशक रवि किरण कोला एक एक्शन ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जिसमें विजय और कीर्ति दोनों मुख्य भूमिका निभाएंगे। दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले दोनों 2018 में आई फिल्म 'महानती' का हिस्सा थे, लेकिन तब उन्होंने कोई भी सीन साथ में शूट नहीं किया था। अब 8 साल बाद दोनों साथ आ रहे हैं, वो भी रोमांटिक जोड़ी के रूप में। ग्रामीण परिवेश पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर से शुरू होने जा रही है।