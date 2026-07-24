'राणाबाली' के लिए दिन-रात पसीना बहा रहे विजय देवरकोंडा, जानिए कब आएगी फिल्म

इंडिया टुडे से बातचीत में एक सूत्र ने कहा, "इस भूमिका के लिए विजय ने गहन तैयारी में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। उन्होंने घुड़सवारी के मुश्किल प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, नियंत्रण और फुर्ती में महारत हासिल की, साथ ही साथ हथियार चलाना, बंदूक चलाना और नकली गोलीबारी के प्रभावों के बीच अभिनय करना सीखा, और यह सब उन्होंने घोड़े पर सवार रहते हुए किया।"

उन्होंने बताया कि अभिनेता ने गहन शारीरिक परिवर्तन भी अपनाया है।