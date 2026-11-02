'रणबाली' की OTT रिलीज की तारीख की हुई घोषणा, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपये की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल की। दर्शकों को फिल्म का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और विजय व रश्मिका की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई।

खासकर इसलिए भी क्योंकि शादी के बाद यह उनकी साथ में पहली फिल्म है। हॉलीवुड अभिनेता अर्नाल्ड वोस्लू ने भी एक खास भूमिका में अपनी छाप छोड़ी।

इसके अलावा, अजय-अतुल के म्यूजिक ने फिल्म में चार चांद लगा दिए।