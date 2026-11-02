'रणबाली' की OTT रिलीज की तारीख की हुई घोषणा, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म
मनोरंजन
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है।
यह तारीख पहले नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर थोड़े समय के लिए दिखाई दी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट लेकर ऑनलाइन साझा कर दिए हैं।
इस वजह से फिल्म के OTT डेब्यू को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।
'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 80 करोड़ रुपये
इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपये की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल की। दर्शकों को फिल्म का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और विजय व रश्मिका की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई।
खासकर इसलिए भी क्योंकि शादी के बाद यह उनकी साथ में पहली फिल्म है। हॉलीवुड अभिनेता अर्नाल्ड वोस्लू ने भी एक खास भूमिका में अपनी छाप छोड़ी।
इसके अलावा, अजय-अतुल के म्यूजिक ने फिल्म में चार चांद लगा दिए।