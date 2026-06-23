थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला जन्मदिन, कीर्ति सुरेश का दिल छू लेने वाला संदेश वायरल

कीर्ति ने जन्मदिन पर विजय को दी बधाई

कीर्ति ने विजय के साथ 'बैरवा' और 'सरकार' जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने विजय के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

अपने पोस्ट में कीर्ति ने लिखा कि 'इस साल कुछ अलग सा अहसास हो रहा है।' साथ ही उन्होंने कहा कि विजय सेवा और जिम्मेदारी के एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं।

कीर्ति ने विजय को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि वे 'हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे'।

हालांकि, विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' कुछ विवादों के चलते अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है।

इसके बावजूद, उनके चाहने वालों के बीच उनकी लोकप्रियता जरा भी कम नहीं हुई है, बल्कि आज भी बरकरार है।