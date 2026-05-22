'अप्पा कुट्टी' का फर्स्ट लुक आउट, विजय एंटनी का ऐसा अवतार देख खड़े हो जाएंगे रौंगटे
मनोरंजन
विजय एंटनी की नई फिल्म 'अप्पा कुट्टी' का फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है, और यह काफी दमदार दिख रहा है।
पोस्टर में विजय घायल अवस्था में अपनी बेटी को कंधे पर उठाए हुए नजर आ रहे हैं। यह देखकर लगता है कि फिल्म भावनाओं और एक्शन से भरी होगी।
मु मारन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित है। इसे एक ही बार में शूट किया गया है और इसका पोस्ट-प्रोडक्शन काम भी तेजी से चल रहा है।
विजय 'अप्पा कुट्टी' को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कर रहे हैं ये काम
विजय इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि वे संगीत, एडिटिंग और इसे प्रोड्यूस करने का काम भी अपने बैनर तले खुद संभाल रहे हैं।
फिल्म में प्रीति असरानी, हरिप्रिया और भगवती पेरुमल भी मुख्य किरदारों में दिखेंगे। मु मारन ने पुथिया परिथी के साथ मिलकर फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। वहीं राजीव राजेंद्रन ने कैमरे का जिम्मा संभाला है।
'अप्पा कुट्टी' का मकसद दिल छू लेने वाले पारिवारिक पलों को जबरदस्त एक्शन के साथ पेश करना है।