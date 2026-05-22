'अप्पा कुट्टी' का फर्स्ट लुक आउट, विजय एंटनी का ऐसा अवतार देख खड़े हो जाएंगे रौंगटे मनोरंजन May 22, 2026

विजय एंटनी की नई फिल्म 'अप्पा कुट्टी' का फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है, और यह काफी दमदार दिख रहा है।

पोस्टर में विजय घायल अवस्था में अपनी बेटी को कंधे पर उठाए हुए नजर आ रहे हैं। यह देखकर लगता है कि फिल्म भावनाओं और एक्शन से भरी होगी।

मु मारन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित है। इसे एक ही बार में शूट किया गया है और इसका पोस्ट-प्रोडक्शन काम भी तेजी से चल रहा है।