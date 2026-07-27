IFFM 2026 का आयोजन मेलबर्न में होगा

IFFM 2026 में विनीत कुमार सिंह की फिल्म 'पल भर के लिए' छाने को है तैयार

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Jul 27, 202607:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय फिल्म महोत्सव (IFFM) 2026 में प्रदर्शित होने के लिए एक और बॉलीवुड फिल्म का चयन हो गया है। यह विक्रम फडनीस द्वारा निर्देशित फिल्म 'पल भर के लिए' है, जिसमें विनीत कुमार सिंह मुख्य किरदार में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित पैलेस थिएटर में इस समारोह का आयोजन 13 से 23 अगस्त तक होने वाला है, जहां इस फिल्म का विश्व प्रीमियर किया जाएगा। इस उपलब्धि पर अभिनेता ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी खुशी जाहिर की है।