‘हनुमान अंश’ में 13 साल के विहान शेडगे निभा रहे नीम करोली बाबा के बचपन का किरदार, जानिए उनके बारे में
‘हनुमान अंश’ एक नई आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है। इसमें 13 साल के विहान शेडगे नीम करोली बाबा के बचपन की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म मशहूर संत नीम करोली बाबा के शुरुआती जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी दिखाती है। इस फिल्म के जरिए विहान को बड़े हिंदी दर्शकों के सामने अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है।
विहान शेडगे और शोभिनव सत्या ने निभाई नीम करोली बाबा की भूमिका
इस फिल्म से पहले विहान शेजड़े मराठी फिल्म ‘झापुक झुपुक’ (2025) में नजर आए थे। अब वो आठवीं कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उनके साथ शोभिनव सत्या भी हैं, जिन्होंने वयस्क नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है। पहले इस रोल के लिए किसी और कलाकार को चुना गया था, लेकिन उनके बीमार पड़ने के बाद सत्या ने ये जिम्मेदारी संभाली। दोनों कलाकारों ने बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं को पर्दे पर दिखाया है।