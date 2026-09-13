‘हनुमान अंश’ में 13 साल के विहान शेडगे निभा रहे नीम करोली बाबा के बचपन का किरदार, जानिए उनके बारे में

इस फिल्म से पहले विहान शेजड़े मराठी फिल्म ‘झापुक झुपुक’ (2025) में नजर आए थे। अब वो आठवीं कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उनके साथ शोभिनव सत्या भी हैं, जिन्होंने वयस्क नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है। पहले इस रोल के लिए किसी और कलाकार को चुना गया था, लेकिन उनके बीमार पड़ने के बाद सत्या ने ये जिम्मेदारी संभाली। दोनों कलाकारों ने बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं को पर्दे पर दिखाया है।