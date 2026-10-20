रजनीकांत की 'जेलर 2' पर भारी पड़ी विद्युत जम्मवाल की 'स्ट्रीट फाइटर', कमाई में मारी बाजी

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जेलर 2' ने 15 अक्टूबर को रिलीज होते ही धमाल मचा दिया। यह फिल्म जल्द ही 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई।

रिलीज के शुरुआती चार दिनों में इसने 224 करोड़ कमाए। नॉर्थ अमेरिका में, वीकेंड पर फिल्म 3.2 मिलियन डॉलर के साथ 9वें स्थान पर रही।

हालांकि, गुरुवार को शानदार शुरुआत के बाद इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई।

वहीं, नूह सेंटिनियो और जेसन मोमोआ जैसे सितारों से सजी 'स्ट्रीट फाइटर' अभी भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ खींच रही है और दुनिया भर में अपनी पकड़ बनाए हुए है।