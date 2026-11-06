गोलीबारी के बाद टाइगर से हुई विद्युत जामवाल की बात, दी थी यह खास सलाह

टाइगर के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए विद्युत ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि इस घटना के बाद टाइगर किस मानसिक दबाव से गुजर रहे होंगे।

उन्होंने टाइगर को सलाह दी कि वह इस घटना के डर से खुद को सीमित न करें। साथ ही, फुटबॉल खेलना और फिटनेस से जुड़े वीडियो पोस्ट करना बंद न करें।

विद्युत ने कहा कि उन्हें वे सभी काम जारी रखने चाहिए, जिनकी वजह से वह इस मुकाम पर हैं।