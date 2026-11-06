गोलीबारी के बाद टाइगर से हुई विद्युत जामवाल की बात, दी थी यह खास सलाह
क्या है खबर?
अभिनेता विद्युत जामवाल ने पिछले महीने मुंबई में टाइगर श्रॉफ के साथ हुई गोलीबारी की घटना के बाद उनसे हुई बातचीत पर खुलकर बात की है। रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' में पहुंचे विद्युत ने बताया कि इस घटना का टाइगर पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने इस घटना पर अपनी राय रखते हुए बताया कि उन्होंने हमले के चश्मदीदों से सवाल क्यों पूछे थे।
सलाह
विद्युत ने दी टाइगर को खास सलाह
टाइगर के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए विद्युत ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि इस घटना के बाद टाइगर किस मानसिक दबाव से गुजर रहे होंगे।
उन्होंने टाइगर को सलाह दी कि वह इस घटना के डर से खुद को सीमित न करें। साथ ही, फुटबॉल खेलना और फिटनेस से जुड़े वीडियो पोस्ट करना बंद न करें।
विद्युत ने कहा कि उन्हें वे सभी काम जारी रखने चाहिए, जिनकी वजह से वह इस मुकाम पर हैं।
खुलासा
हमले के बाद तनाव में हैं टाइगर
विद्युत ने आगे कहा, "वह तनाव में हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। उन पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए यह कोई सामान्य अनुभव नहीं हो सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह कह सके कि उसने किसी हमलावर को इतनी करीब से खुद पर गोली चलाते देखा है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।"
परेशान
टाइगर से बातचीत के बाद विद्युत हो गए थे परेशान
विद्युत ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बारे में जानने के बाद उन्हें वीडियो पोस्ट करने का विचार कैसे आया। उन्होंने कहा कि टाइगर के साथ हुई बातचीत ने उन्हें काफी परेशान किया।
खासकर, जब टाइगर ने बताया कि वह अपने आसपास के लोगों से खुद को अलग कर रहे थे। हालांकि, विद्युत को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि घटना के वक्त मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने की कोशिश नहीं की।
जानकारी
विद्युत ने उठाए यह सवाल
विद्युत ने कहा कि कोई एक व्यक्ति भी हिम्मत दिखाता, तो हालात बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि वहां से गुजरने वाला कोई आम व्यक्ति भी हमलावर को रोकने की कोशिश करता, तो हालात कुछ और ही होते।