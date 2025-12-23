विद्युत जामवाल का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है

विद्युत जामवाल का हैरतअंगेज कारनामा देखकर अटकी लाेगों की सांसें, आपने देखा वीडियो?

लेखन ज्योति सिंह 07:10 pm Dec 23, 202507:10 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल को उनके खतरनाक कारनामों के लिए जाना जाता है। अक्षय कुमार के बाद, उन्हें बॉलीवुड का टॉम क्रूज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभिनेता अपनी फिल्मों में खतरनाक एक्शन दृश्यों को खुद करते हैं, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस बार विद्युत ने जो किया है, वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर अभिनेता एक वीडियो आया है, जिसमें उनके हैरतअंगेज कारनामे को देखकर लोगों की सांस अटक गई है।