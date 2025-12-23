LOADING...
विद्युत जामवाल का हैरतअंगेज कारनामा देखकर अटकी लाेगों की सांसें, आपने देखा वीडियो?
लेखन ज्योति सिंह
Dec 23, 2025
07:10 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल को उनके खतरनाक कारनामों के लिए जाना जाता है। अक्षय कुमार के बाद, उन्हें बॉलीवुड का टॉम क्रूज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभिनेता अपनी फिल्मों में खतरनाक एक्शन दृश्यों को खुद करते हैं, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस बार विद्युत ने जो किया है, वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर अभिनेता एक वीडियो आया है, जिसमें उनके हैरतअंगेज कारनामे को देखकर लोगों की सांस अटक गई है।

विद्युत ने चेहरे पर उड़ेला गर्म मोम

विद्युत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया है जिसमें वह अपने चेहरे पर जलता मोम उड़ेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'प्राचीन कलारी पयट्टू और योग का सम्मान करते हुए, जो हमें सीमाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मोमबत्ती का मोम और आंखों पर बंधी पट्टियां, योद्धा भावना का प्रमाण!' वीडियो देखने के बाद लोग उनकी सहनशक्ति की तारीफ कर रहे हैं। विद्युत को जल्द हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में देखा जाएगा।

