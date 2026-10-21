'चक दे! इंडिया' की अभिनेत्री विद्या मालवदे ने स्कैम कॉलर को दी मात, जानिए क्या है पूरा मामला

अभिनेत्री विद्या मालवदे, जिन्हें 'चक दे! इंडिया' फिल्म से काफी पहचान मिली है, उन्हें हाल ही में एक स्कैम कॉल आया।

इस कॉल में उनकी बिजली काटने की धमकी दी गई, जबकि उन्होंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया था। कॉल करने वाले ने उनसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहा ताकि यह समस्या सुलझाई जा सके, लेकिन विद्या ने बड़े ही सूझबूझ से जवाब दिया, "मैं अपना बैंक अकाउंट खाली करने का जोखिम उठाने के बजाय मोमबत्ती से ही काम चला लूंगी।"