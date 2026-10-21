'चक दे! इंडिया' की अभिनेत्री विद्या मालवदे ने स्कैम कॉलर को दी मात, जानिए क्या है पूरा मामला
अभिनेत्री विद्या मालवदे, जिन्हें 'चक दे! इंडिया' फिल्म से काफी पहचान मिली है, उन्हें हाल ही में एक स्कैम कॉल आया।
इस कॉल में उनकी बिजली काटने की धमकी दी गई, जबकि उन्होंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया था। कॉल करने वाले ने उनसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहा ताकि यह समस्या सुलझाई जा सके, लेकिन विद्या ने बड़े ही सूझबूझ से जवाब दिया, "मैं अपना बैंक अकाउंट खाली करने का जोखिम उठाने के बजाय मोमबत्ती से ही काम चला लूंगी।"
विद्या ने फर्जी बिजली कटौती की धमकियों से किया सावधान
स्कैमर अक्सर लोगों पर दबाव डालने के लिए फर्जी बिजली कटौती जैसी तुरंत की जाने वाली धमकियों का सहारा लेते हैं।
उनका मकसद होता है कि लोग घबराकर तुरंत कोई फैसला लें, जैसे कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड करना या अपनी बैंक जानकारी साझा करना।
अपनी कहानी साझा करके, विद्या सबको यही याद दिलाना चाहती हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने पैसों की सुरक्षा के मामले में कभी घबराना नहीं चाहिए।