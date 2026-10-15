ऑस्ट्रेलियाई धरती पर होगा विद्या बालन का पहला धमाका, पर्थ फिल्म फेस्टिवल में बनेंगी मुख्य अतिथि
मनोरंजन
बॉलीवुड की चहेती अदाकारा विद्या बालन पर्थ में होने वाले पहले भारतीय फिल्म फेस्टिवल की मुख्य अतिथि होंगी।
यह फेस्टिवल 22 से 24 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस फेस्टिवल का मकसद भारतीय सिनेमा और उसकी अनूठी कहानियों को ऑस्ट्रेलिया के नए दर्शकों तक पहुंचाना है।
फेस्टिवल में क्या होगा खास?
मेलबर्न और सिडनी के मशहूर भारतीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने वाली टीम ही पर्थ में इस नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है।
इसका मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करना है। फेस्टिवल डायरेक्टर मितु भौमिक लैंग (AM) ने अपनी खुशी जाहिर की।
उन्होंने कहा कि इसके जरिए ज्यादा लोगों को भारतीय फिल्मों की खासियत और विविधता का अनुभव करने का मौका मिलेगा। साथ ही, विद्या बालन की मौजूदगी इसे और भी खास बनाएगी।