विद्या बालन को स्टार बनाने वाली वो फिल्म, IMDb पर भी अव्वल और कमाई भी कमाल

बॉलीवुड की 'लेडी सुपरस्टार' विद्या बालन 47 साल की हो गई हैं। एक समय था, जब उन्हें 'पनौती' कहकर रिजेक्ट किया गया था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आई, जिसने न केवल उनकी छवि बदली, बल्कि बॉलीवुड में हीरो का दबदबा भी खत्म कर दिया। दमदार कहानी, तगड़ी कमाई और IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली इस फिल्म ने विद्या को रातों-रात इंडस्ट्री की 'महारानी' बना दिया था। आइए जानें उनकी उसी यादगार फिल्म के बारे में।

फिल्म कम बजट, दमदार कहानी और बड़ी कामयाबी बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में रहीं, जिनका बजट बेहद सीमित था, लेकिन कमाई के मामले में उन्होंने निर्माताओं की उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रदर्शन किया। ऐसी ही साल 2012 में एक छोटे बजट की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई, जिसकी कहानी इतनी मजबूत और रहस्यमयी थी कि दर्शक आखिरी सीन तक अपनी कुर्सी से चिपके रहे थे। इस फिल्म का नाम था 'कहानी', जिसका निर्देशन सुजॉय घोष ने किया था और जिसने विद्या को रातों-रात स्टार बना दिया था।

कहानी चंद मिनटों के लिए नजर आए थे अमिताभ बच्चन सिर्फ 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन महज कुछ मिनटों के लिए नजर आए थे। फिल्म ने 104 करोड़ रुपये की कमाई कर हंगामा मचा दिया था। कोलकाता की पृष्ठभूमि में सेट इस फिल्म में विद्या बालन ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया, जो प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। विद्या, बागची के रूप में दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता पहुंचती है, जहां वो अपने लापता पति की तलाश करती नजर आती है।

अव्वल IMDb पर भी सबसे ऊपर इस फिल्म को IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली है। विद्या की अब तक किी किसी भी दूसरी फिल्म को IMDb पर इतनी ज्यादा रेटिंग नहीं मिल पाई है। उनकी फिल्मों में 'लगे रहो मुन्ना भाई' 8.0 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे। फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका सीक्वल 'कहानी 2' भी बना था।

