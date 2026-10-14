रजनीकांत के साथ पहले भी काम करने वाली थीं विद्या बालन, फिर क्यों नहीं बनी बात?
विद्या बालन 'जेलर 2' फिल्म से तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। इसमें वह सुपरस्टार रजनीकांत के सामने विलेन कांथा की भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने इस नए पड़ाव को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। विद्या ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं इसे बस एक छोटी सी भूमिका कह सकती हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है और उम्मीद है कि यह यहां कुछ नया शुरू होने की शुरुआत है। रजनीकांत की फिल्म के साथ शुरुआत करने से बेहतर क्या हो सकता है? मैं 'जेलर' की दुनिया का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं।"
विद्या को पहले भी मिली थी रजनीकांत के साथ फिल्म की पेशकश
'जेलर 2' से पहले विद्या को रजनीकांत के साथ एक फिल्म का प्रस्ताव मिला था, पर तब बात नहीं बन पाई थी।
इस बारे में अपनी बात रखते हुए विद्या ने फिर कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं इसे बस एक छोटी सी भूमिका कह सकती हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है और उम्मीद है कि यह यहां कुछ नया शुरू होने की शुरुआत है। रजनीकांत की फिल्म के साथ शुरुआत करने से बेहतर क्या हो सकता है? मैं 'जेलर' की दुनिया का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं।"