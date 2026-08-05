फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' सिनेमाघरों में री-रिलीज होगी

सिनेमाघरों में लौटेगी विधु विनोद चोपड़ा की '1942: ए लव स्टोरी', इस दिन होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Aug 05, 202603:52 pm

क्या है खबर?

निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की सुपरहिट फिल्मों में शामिल '1942: ए लव स्टोरी' दोबारा रिलीज होगी। इस बार ये 8K रिजॉल्यूशन और डॉल्बी 5.1 सराउंड साउंड के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है, जिससे दर्शकों को निर्माता की मूल कल्पना का अनुभव करने का मौका मिलेगा। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला मुख्य किरदारों में थे। यह हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में से एक है।