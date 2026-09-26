विकी कौशल ने 'लव एंड वॉर' से किया पहला 'वार', लाइटर थामे गंभीर अंदाज में आए नजर

ये पहली बार है, जब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल संजय लीला भंसाली के निर्देशन में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म की कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। इसमें रणबीर और विक्की भारतीय एयर फोर्स ऑफिसर के किरदार में होंगे, जबकि आलिया के किरदार के साथ दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। 'लव एंड वॉर' को दुनियाभर में हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया जाएगा।