विक्की जैन ने पत्नी अंकिता लोखंडे की जमकर की तारीफ

विक्की जैन बोले- अंकिता जैसी पत्नी मिलीं तो जिंदगी सेट हो गई, लगा सबसे बड़ा जैकपॉट

लेखन नेहा शर्मा 06:05 pm Nov 19, 202606:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन टीवी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने अपने रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी पर खुलकर बात की। इस दौरान विक्की ने बताया कि कभी उनकी जिंदगी सिर्फ काम और परिवार के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई थी। हालांकि, अंकिता से मिलने के बाद उन्हें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला।