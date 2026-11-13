OTT पर रिलीज हुई कुणाल खेमू की 'वाइब'

कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' OTT पर धमाल मचाने आई, जानिए कहां हुआ प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Nov 13, 202610:56 am

क्या है खबर?

कुणाल खेमू की निर्देशित-अभिनीत फिल्म 'वाइब' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर लिया है। यह एक एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्त और वंशिका धीर भी महत्वपूर्ण किरदारों में मौजूद हैं। फिल्म इसी साल 18 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन दर्शकों की कम संख्या के चलते वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 21.33 करोड़ रुपये के साथ सिमट गई। जिन लोगों ने 'वाइब' को सिनेमाघर में देखने का मौका गंवा दिया, वह इसे OTT पर देख सकते हैं।