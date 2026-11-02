नहीं रहे हिंदी-डोगरी के मशहूर लेखक वेद राही

मशहूर लेखक और फिल्म निर्माता वेद राही का निधन, 93 की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन अंशिका शुक्ला 09:37 am Nov 02, 202609:37 am

क्या है खबर?

डोगरी और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्माता वेद राही का 1 नवंबर, 2026 को निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वेद अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर डोगरी संस्था जम्मू ने गहरा शोक व्यक्त किया। संस्था ने इसे जम्मू-कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।