मशहूर निर्देशक भारतीराजा का निधन

दिग्गज तमिल निर्देशक भारतीराजा का 84 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Jun 10, 202609:27 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्देशक भारतीराजा का निधन हाे गया है। इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 जून को चेन्नई में अपनी अंतिम सांस ली। तमिल फिल्म निर्माता काउंसिल ने 84 वर्षीय भारतीराजा को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबरों के अनुसार, भारतीराजा के बेटे मनोज भारतीराजा का मार्च, 2024 में हृदयाघात से निधन हो गया था। इसके बाद से निर्देशक का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था।