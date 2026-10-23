मशहूर अभिनेता टॉम स्केरिट का निधन

हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता टॉम स्केरिट का निधन, 'टॉप गन' में निभाया था यादगार किरदार

लेखन ज्योति सिंह 09:52 am Oct 23, 202609:52 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता टॉम स्केरिट अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि अभिनेता ने बुधवार को 93 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन का प्राकृतिक कारण बताया जा रहा है। स्केरिट को मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म 'टॉप गन' (1986) में कमांडर माइक 'वाइपर' मेटकाफ के चर्चित किरदार में देखा गया था। उनके निधन से सिनेमा में उदासी छा गई।