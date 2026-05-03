हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता-निर्माता सुदेश कुमार नहीं रहे, लंबी बीमारी के बाद तोड़ा दम

हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के जाने-माने अभिनेता और फिल्म निर्माता सुदेश कुमार का निधन हो गया है। उन्हें विशेष रूप से 1961 में आई कालजयी फिल्म 'सारंगा' में उनके शानदार अभिनय के लिए याद किया जाता है, जिसने उन्हें रातों-रात बॉलीवुड का एक चर्चित चेहरा बना दिया था। अभिनय के अलावा सुदेश ने फिल्म निर्माण में भी अपनी किस्मत आजमाई और 'उलझन' जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उनके निधन से उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है।

दुखद सांस लेने में तकलीफ के बाद घर पर ली अंतिम सांस सुदेश कुमार ने 95 की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुदेश कुमार ने अपने जीवन के अंतिम क्षण अपने घर पर बिताए। उनके निधन से बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है, जिसे फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा।

सफर पृथ्वीराज कपूर के साथ शुरू किया था करियर सुदेश ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप (पृथ्वी थिएटर) से की थी, जहां अभिनय की बारीकियां सीखने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें 'छोटी बहन' और 'खानदान' जैसी बड़ी और सफल फिल्मों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अभिनय में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा और 'उलझन', मन मंदिर जैसी कई फिल्में बनाईं।

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चाहत पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, पर सुदेश ने चुनी एक्टिंग की राह आजादी से पहले साल 1931 में पेशावर में जन्मे सुदेश बहुत छोटे थे, जब वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। यहीं वो पले-बढ़े और अपने सपनों की उड़ान भरी। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की। उनकी पत्नी जया के मुताबिक, सुदेश के पिता चाहते थे कि वो पढ़-लिखकर एक डॉक्टर बनें, लेकिन उनकी आंखों में अभिनय के दूसरे ही ख्वाब पल रहे थे। इसी जुनून के कारण वो पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप से जुड़े।

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