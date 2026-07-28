अभिनेत्री पावला श्यामला का निधन

तेलुगु सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री पावला श्यामला का दिल का दौरा पड़ने से निधन

लेखन ज्योति सिंह 11:51 am Jul 28, 202611:51 am

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री पावला श्यामला का निधन हो गया है। वह 75 साल की थीं और लंबे समय से कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह हैदराबाद स्थित ओस्मानिया जनरल अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से वह चल बसीं। इस बात की पुष्टि डॉक्टरों द्वारा की गई। इस दुखद खबर के आने से सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।