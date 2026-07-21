'NBK 111' की शूटिंग के दौरान घायल हुए नंदमुरी बालकृष्ण, जूनियर एनटीआर ने जताई चिंता

'NBK 111' फिल्म के निर्माताओं ने अभिनेता को चोट लगने की पुष्टि की है।

बयान में कहा गया है, 'काकीनाडा में NBK111 के लिए एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय, नंदमुरी बालकृष्ण गारू की मांसपेशियों में मामूली चोट आ गई। मेडिकल टीम की सलाह के अनुसार, वह जल्द ठीक होने के लिए एक छोटी सी सर्जरी से गुजरेंगे। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।'

बता दें, फिल्म 'NBK 111' का टीजर कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था।