अस्पताल से घर लौटे टीनू आनंद

टीनू आनंद को अस्पताल से मिली छुट्टी, टूटी पसलियों से फेफड़े में हो गया था छेद

लेखन नेहा शर्मा 09:42 am Nov 13, 202609:42 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर टीनू आनंद के चाहनेवालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद आखिरकार उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कुछ समय पहले उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी 5 पसलियों में फ्रैक्चर और एक टूटी पसली की वजह से फेफड़े में छेद होने का पता चला था। अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं।