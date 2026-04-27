अभिनेता भरत कपूर का निधन, 80 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
क्या है खबर?
बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता भरत कपूर का सोमवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अभिनेता अवतार गिल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कपूर पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे और घर पर ही थे, जबकि उससे पहले अस्पताल में भर्ती रहे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसमें केवल परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए।
श्रद्धांजलि
30 अप्रैल को होगी प्रार्थना सभा
गिल ने बताया कि अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग शामिल हुए, जिनमें राकेश बेदी, निर्देशक रमेश कुमार और अभिनेता कुलदीप सिंह शामिल थे। ये सभी उनके थिएटर ग्रुप भारतीय जन नाट्य संघ (IPTA) से जुड़े थे। उनकी प्रार्थना सभा 30 अप्रैल को शाम 5 से 7 बजे के बीच उनके घर पर आयोजित की जाएगी, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी फिल्म जगत के सदस्य उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
परिचय
कौन थे भरत कपूर?
भरत ने 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे। उन्होंने 'नूरी', 'राम बलराम', 'लव स्टोरी', 'बाजार', 'घुलामी', 'आखिरी रास्ता', 'सत्यमेव जयते', 'स्वर्ग', 'खुदा गवाह', 'रंग', 'बरसात', 'साजन चले ससुराल' और 'मीनाक्षी: अ टेल ऑफ थ्री सिटीज' जैसी फिल्मों में काम किया। वह अक्सर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में नजर आए और टीवी शोज में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई।