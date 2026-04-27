अभिनेता भरत कपूर का निधन

अभिनेता भरत कपूर का निधन, 80 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

लेखन Manoj Panchal 09:57 pm Apr 27, 202609:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता भरत कपूर का सोमवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अभिनेता अवतार गिल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कपूर पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे और घर पर ही थे, जबकि उससे पहले अस्पताल में भर्ती रहे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसमें केवल परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए।