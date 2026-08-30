यश की 'टॉक्सिक' लड़खड़ाई तो वर्मा के 'कसम वाले' ट्वीट्स फिर चर्चा में, क्या सच में कुछ छुपा नहीं?

वर्मा का कहना है कि उनके पोस्ट के पीछे "कोई छुपी हुई मंशा नहीं थी।" उन्होंने कसम खाते हुए कहा, "मैं इस पूरी दुनिया के सारे देवताओं की कसम खाकर कह रहा हुं।"

हालांकि, 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर: द रिवेंज' के बीच की ये प्रतिस्पर्धा तब से है जब दोनों फिल्में इसी साल एक साथ रिलीज होने वाली थिं।

अब 'टॉक्सिक' को मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। ऐसे में वर्मा की पहले की आलोचना फिर से सुर्खियों में आ गई है।