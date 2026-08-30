यश की 'टॉक्सिक' लड़खड़ाई तो वर्मा के 'कसम वाले' ट्वीट्स फिर चर्चा में, क्या सच में कुछ छुपा नहीं?
राम गोपाल वर्मा ने यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' की रिलीज के ठीक बाद कुछ रहस्यमयी ट्वीट करके लोगों के बीच खूब चर्चा छेड़ दी। उन्होंने इन ट्वीट्स में 'धुरंधर' फिल्म को दोबारा देखने की बात कही और उसके बाद हिटलर के अति आत्मविश्वास से जुड़ी एक कहानी भी साझा की। बहुत से इंटरनेट यूजर्स को लगा कि ये बातें यश पर निशाना साधने के लिए थिं, खासकर तब जब 'टॉक्सिक' उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ' के बाद आई है।
वर्मा ने किसी छुपे मायने से इंकार किया
वर्मा का कहना है कि उनके पोस्ट के पीछे "कोई छुपी हुई मंशा नहीं थी।" उन्होंने कसम खाते हुए कहा, "मैं इस पूरी दुनिया के सारे देवताओं की कसम खाकर कह रहा हुं।"
हालांकि, 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर: द रिवेंज' के बीच की ये प्रतिस्पर्धा तब से है जब दोनों फिल्में इसी साल एक साथ रिलीज होने वाली थिं।
अब 'टॉक्सिक' को मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। ऐसे में वर्मा की पहले की आलोचना फिर से सुर्खियों में आ गई है।