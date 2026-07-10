'राव बहादुर' ने खींची दुनिया की निगाहें, जानें क्या है इसकी कहानी
3 जुलाई, 2026 को रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'राव बहादुर' भारत के बाहर भी काफी चर्चा में है। एक स्वतंत्र प्रोडक्शन और वितरण कंपनी इसके अंतरराष्ट्रीय अधिकारों में दिलचस्पी दिखा रही है।
वे या तो इसका अंतरराष्ट्रीय रीमेक बनाने पर विचार कर रहे हैं, या फिर असली फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।
वेंकटेश महा द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म ने कान फिल्म फेस्टिवल की चयन प्रक्रिया के दौरान एक प्रोडक्शन हाउस के एग्जीक्यूटिव्स को भी प्रभावित किया। हालांकि, यह तय समय पर पूरी नहीं हो पाई थी।
'राव बहादुर' की कहानी कहने के अंदाज की हो रही खूब तारीफ
महेश बाबू के GMB एंटरटेनमेंट बैनर तले रिलीज हुई 'राव बहादुर' सस्पेंस, कॉमेडी और मैजिकल रियलिज्म के अपने अनोखे मेल के चलते सबसे अलग नजर आती है।
इसमें सत्यदेव, विकास मुप्पला और दीपा थॉमस ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म जाति और विशेषाधिकार जैसे गंभीर मुद्दों को हास्य और तीखी सामाजिक आलोचना के साथ उठाती है।
समीक्षकों ने इसके अनोखे अंदाज और कहानी कहने के तरीके की खूब सराहना की है। यही वजह है कि यह इस साल की सबसे चर्चित तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है।