'राव बहादुर' ने खींची दुनिया की निगाहें, जानें क्या है इसकी कहानी मनोरंजन Jul 10, 2026

3 जुलाई, 2026 को रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'राव बहादुर' भारत के बाहर भी काफी चर्चा में है। एक स्वतंत्र प्रोडक्शन और वितरण कंपनी इसके अंतरराष्ट्रीय अधिकारों में दिलचस्पी दिखा रही है।

वे या तो इसका अंतरराष्ट्रीय रीमेक बनाने पर विचार कर रहे हैं, या फिर असली फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।

वेंकटेश महा द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म ने कान फिल्म फेस्टिवल की चयन प्रक्रिया के दौरान एक प्रोडक्शन हाउस के एग्जीक्यूटिव्स को भी प्रभावित किया। हालांकि, यह तय समय पर पूरी नहीं हो पाई थी।